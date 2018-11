PROBLEMA DI GEOMETRIA ANALITICA di una circonferenza con 6 punti da risolvere (5 già svolti)

a)scrivi l'equazione della circonferenza omega1 che passa per il punto P(2,0) ed è tangente in Q(4,2) alla retta di equazione y=2

b)scrivi l'equazione delle rette tangenti alla circonferenza omega1 e passanti per l'origine

c)determina i valori di k in corrispondenza dei quali le circonferenza del fascio di equazione x^2+y^2+(k+2)x-k-9=0 hanno raggio doppio del raggio di omega1

d)verifica che, delle due circonferenza corrispondenti ai valori di k determinati dal punto c), una circonferenza, diciamo omega2 è concentrica a omega1 , mentre l'altra:omega3 è tangente a omega1

e)determina l'area della corona circolare delimitata da omega1 e omega2

f)traccia la retta parallela all'asse x che incontra omega 3 in A e B(con xa<xb) e omega1 in C e D(con xc<xd).determina l'equazione della retta in modo che AB= 3CD

I PUNTI A) B) C) D) E) SONO LI HO SVOLTI MI MANCA SOLO IL PUNTO F) CHE NON RIESCO A FARE...SE MI POTETE DARE UNA MANO MI FARESTE UN GROSSO PIACERE!

GRAZIE MILLE IN ANTICIPO