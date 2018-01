Ciao,

le ipotesi sono:

PA tangente in A alla circonferenza;

PO incontra la circonferenza in B e C;

Dobbiamo dimostrare che (tesi):

APB= 1/2(COA- AOP).

Cominciamo per prima cosa ad unire il centro O della circonferenza con il punto di tangenza A .

Osserviamo che COA è un angolo esterno al triangolo rettangolo OAP,retto in A.

Sappiamo, dal teorema sui triangoli, che l'angolo esterno è pari alla somma degli angoli interni non adiacenti ad esso.

Per cui avremo:

COA = OAP + APO

essendo AOP = 90°

possimo scrivere:

COA= 90° + APO (1)

Inoltre nel triangolo rettangolo OAP avremo:

AOP + APO= 90°

da cui

AOP = 90° - APO (2)

Sottraendo membro a membro la (2) dalla (1) , si ottiene :

Cao -AOP = 90° + APB - 90° + APB ;

CAO - AOP = 2 APB

dividendo ambo i membri per 2

(CAO - AOP)/2 = APB

cioè

APB = 12/(CAO - AOP)

c.v.d

saluti :-)