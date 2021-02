Ciao a tutti, non ho idea di come risolvere questo problema sulle equazioni frazionarie: La signora Laura ha in casa una confezione di soluzione ipertonica di disinfettante al 10% di bicarbonato di sodio e vuole utilizzarne una parte per confezionare una soluzione ipotonica all'1,5% per lavare frutta e verdura. Quanta soluzione ipertonica dovrà’ aggiungere a un litro di acqua per ottenere una soluzione ipotonica all'1,5%?Soluzione libro= circa 0.18 litri