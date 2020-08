Qualcuno può aiutarmi con questi problemi?



Tony e Marco sono due ciclisti impegnati in una gara a inseguimento. Marco è in vantaggio e la loro distanza reciproca è di 200 m. Tony man- tiene una velocità di 15 m/s, Marco di 13 m/s. Quale distanza avranno percorso i due ciclisti nel momento in cui Tony raggiungerà Marco?



Una copisteria acquista 50 risme di carta di qualità differente. Una risma di carta economica costa € 1,25, mentre una di qualità superiore costa € 1,60. Sapendo che la copisteria ottiene uno sconto dell'8% sulla carta economica e del 6% su quella di qualità superiore, e che il risparmio complessivo è stato di € 4,94, calcola quante risme di carta economica sono state acquistate.



GRAZIE