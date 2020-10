[math] (x^4-y^4)+(3x^2+y^2)+(ax^2+ay^2) [/math]

Ciao, per operare un raccoglimento parziale su un polinomio, serve soprattutto occhio e allenamento.So che quanto ho detto non ti aiuta, ma se sei alle prime armi puoi iniziare a isolare a due a due i termini per vedere se puoi raccogliere qualcosa. Una volta che hai operato un raccoglimento puoi riordinare il tutto.Facciamo un passo alla volta, in questo caso, puoi immaginare il polinomio scritto cosìti viene in mente qualcosa?