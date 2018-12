Tifo a pedali Su un tratto in salita del percorso del G i r o d ’I t a l i a vengono intervistati alcuni tifosi e viene chiesto loro chi preferiscono tra Cavendish, Evans e N ibali. Tutti hanno espresso almeno una preferenza. C i sono 62 persone che sostengono Evans, 52 Cavendish, 25 persone che tifano solo per N ibali, 23 solo per Cavendish ed Evans, 22 per N ibali e Cavendish, 12 solo per N ibali ed Evans. Coloro che tifano per tutti e tre sono 15. Indica quante persone: a. tifano solo per Evans; b. tifano solo per Cavendish; c. tifano per Nibali e Cavendish, ma non per Evans; d. hanno espresso più di una preferenza; e. sono state intervistate.