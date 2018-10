Mi potreste spiegare come funziona il teorema di Talete e come lo posso usare per risolvere i problemi? Ho due rette incrociate che alle estremità sono tagliate da due parallele. Il punto d'incontro delle incrociate è G,al lato dx i punti in cui incontra la prima retta sono H e I, a sx E e F. Sapendo che GE misura 6 cm, EI 14, GH 3 e EF 5 come faccio a calcolare GF e HI?