Verifica che il quadrilatero di vertici A(3;-3)B (2;1) C (-2;2) D (-1;-2) È un rombo.

Ho calcolato la distanza AB mettendo sotto radice (2-3)elevato 2 +(1+3)elevato 2 = radice di 17

Poi ho fatto

CD =(-2+1)Elevato 2+(2+2)elevato 2= radice di 17

Come calcolo gli altri lati? Come capisco che è un rombo? Deve avere tutti e 4 i lati con radice di 17?

Scrivete i passaggi degli altri lati xke sto facendo confusione tra x e y nei calcoli. Grazie mille