In un treno sono stati prenotati i 7/8 dei posti disponibili. L'importo complessivo dei biglietti venduti è stato di € 1729, e ogni biglietto è costato € 13. Calcola il numero complessivo dei viaggiatori e il numero massimo dei passeggeri che il treno può trasportare. [133;152]



Allora la prima parte l'ho risolta facendo semplicemente

1729€ : 13€ = 133 viaggiatori, ma il secondo quesito non so proprio come risolverla perciò se potete aiutarmi ne sarei grato. (so che potrebbe essere facile ma io non capisco l'errore)