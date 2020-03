Vero o falso? 1)in ogni punto in cui la funzione è definita, esiste la derivata ? V F 2)la derivata di una funzione in un punto se esiste è un numero reale V F 3)la derivata di una funzione in un punto non può essere 0. V F 4)se una funzione è continua in un punto, certamente in quel punto è derivabile V F 5)se una funzione è derivabile in un punto certamente in quel punto è continua V F 6)la derivata di una funzione f in un punto xcon0 si indica con il simbolo f'(x0) V F 7)la derivabilità di una funzione in un punto rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al grafico della funzione in quel punto V F