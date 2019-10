[math]OH=2^{40}[/math]

[math]8=2^3[/math]

[math]\frac{OH}{8}=\frac{2^{40}}{2^3}[/math]

[math]\frac{2^{40}}{2^3}=2^{40-3}=2^{37}[/math]

[math]2^{37}[/math]

[math]OB=2OA=2*2^{37}=2^{38}[/math]

[math]OD=4*OA=2^2*2^{37}=2^{39}[/math]

[math]OG=7OA=7*2^{37}[/math]

Ciao merilin76Il testo dice che il segmento OH è suddiviso in 8 parti.Lunghezza di OH:numero di segmenti:8esprimiamo 8 come potenza di 2:ora suddividiamo OH in 8 parti:Ricordiamo che il quoziente tra due potenze con la stessa base, si effettua sottraendo gli esponenti:Ogni segmento è lungoQuindiil punto A rappresenta proprioil punto B?il punto D?il punto G?ciao ^_^