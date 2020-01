[math]\frac{t_1}{t_2}=\frac{p}{q}[/math]

[math]T=\frac{2\pi}{3}=q \cdot t_1=p \cdot t_2[/math]

[math]t1=\frac{2\pi}{k}[/math]

[math]t_2=\frac{2\pi}{6}[/math]

[math]T=\frac{2\pi}{3}=p \cdot \frac{2\pi}{6}\Longleftrightarrow p=2 [/math]

[math]\frac{t_1}{t_2}=\frac{p}{q}[/math]

[math]\frac{6}{k}=\frac{2}{q} \Longleftrightarrow k=3 \cdot q[/math]

[math]\forall n \in \mathbb{Z}[/math]

Una funzione, somma di due funzioni periodiche, di periodi, è periodica, di periodo, sesono commensurabili tra loro. Ossia, se, presiinteri e, per semplificare, positivi e non divisibili tra loro, risulta:In tal caso, risulta essere:E' facile dimostrare che:PerciòSostituiamo in:i valori noti diche è valida per ogninon divisibile per=2, ossia per ognidispari multiplo di 3, ossia per ogni k=3(2n-1),. Nel caso di q=1, k=3