In questa

f(x)=(cos^2(x)-3cosx+3)/sin^2(x)

e in questa

f(x)=(sin^2(x)-cos3x)/tan(x/2)

esattamente come deducete , con i passaggi , il periodo?

Le mie conoscenze sono le funzioni periodiche :

cosα= cos (α + 2kπ)

sinα= cos (α + 2kπ)

tanα= tan (α + kπ)

Quindi in pratica il periodo di seno e coseno è 2π, quello della tangente π.

Sinceramente abbiamo analizzato la parte del periodo con cose semplici e vorrei capire meglio.

Se gentilmente mi potete dire i passaggi per arrivare ali periodi in queste due fuznioni non per il semplice fatto di risolvere il quesito ed avere "la pappa fatta" ma per capire meglio.

Grazie