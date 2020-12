[math] r= \sqrt{ ( - \frac{a}{2} )^2 + (- \frac{b}{2} )^2 - c } [/math]

[math] ( - \frac{k-2}{2} ) ^2 + ( - \frac{k}{2})^2 + 2 > 0 [/math]

[math] x^2+y^2+2(k+2)x+2kx+34=0 [/math]

[math] r= \sqrt{ ( - \frac{2(k+2)}{2} )^2 + ( - \frac{2k}{2})^2-34} [/math]

[math] ( - \frac{2(k+2)}{2} )^2 + ( - \frac{2k}{2})^2-34>0 \\ \to k^2+4k+4+k^2-17>0 \to 2k^2+4k-30>0 \to k^2+2k-15>0 [/math]

[math] (k-3)(k+5)>0 \to k<-5 \ U \ k>3 [/math]

un'ultima considerazione, che mi stava scappando..Dal momento che il raggio della circonferenza e' dato da:Devi anche considerare i valori per cui il raggio esiste (ovvero il radicando dev'essere > 0 )quindi nel tuo secondo esempio:Che, trattandosi di somma di quadrati a cui aggiungi ancora 2 e' sempre positivo..Se avessi avuto, ad esempio,allora avresti dovuto fare due considerazioni:a) i coefficienti di x^2 e y^2 sono uguali? Si'b) il raggio quando ha significato?Quindi devo considerare il radicando maggiore di zero (in senso stretto, perche' una circonferenza di raggio 0 e' degenere e corrisponde ad un punto)A questo punto risolvi la disequazione di secondo grado e ottieni:E pertanto hai una circonferenza per i valori di k che soddisfano la soluzione (ovvero k<-5 U k>3 )Scusa per questa dimenticanza