Per chi è bravo/a o se la cava in matematica mi servirebbe un parere su questi esercizi di minimo,massimo e flessi.

Piccolo aiuto in matematica!

So che non sono cose difficili questi esercizi solo che io sono una frana in matematica e poi ho fatto l'errore di assentarmi durante le lezioni.

Il primo esercizio chiede di trovare solo punti di massimo e minimo

Ex 1. y=x3-3x+7

Faccio la derivata prima per vedere se sono presente punti di massimo,minimo oppure flessi a tangente orizzontale (ascendente o discendente,dipende).

Quindi ----> y'=3x2-3

metto in evidenza il tre e viene 3(x2-1)

x2=+-1.

Studiando il segno della derivata prima che come ho gia scritto serve a trovarci quei punti di massimo e minimo e flesso orizzontali verrebbe:

x<-1----->Punto di massimo

x>+1----->Punto di minimo

Non so se sia giusto

Il secondo chiede di trovare punti di massimo,minimo e flessi.

y=x4-3x3+2

y'=4x3-9x2=0

applico la derivata seconda(derivata della derivata prima) per studiare la concavita' e verificare se ci sono flessi obliqui.

y''=12x2-18x

metto in evidenza la x

x(12x- 1

x>0

12/12x>18/12

x>3/2--->Flesso Obliquo

In quest'ultima hho vari dubbi.Potreste verificare se questi esercizi siano giusti,grazie in anticipo.