Ciao a tutti, scusate per il disturbo, questo esercizio di mate continua a non portarmi e non capisco che cos'è che sbaglio: "Determina gli eventuali valori di k per cui l'equazione x^2+y^2+2kx+2(k-2)y+2k+4=0 rappresenta una circonferenza con il centro sull'asse x".A me porta 2, ma sul libro c'è scritto per nessun valori di k. Potreste dirmi che cosa sbaglio per favore?Grazie mille in anticipo!rappresenta una circonferenza con il centro sull'asse x;.A me porta 2, ma sul libro c'è scritto per nessun valori di k. Potreste dirmi che cosa sbaglio per favore?Grazie mille in anticipo!(Scusate ma non so perchè nel primo messaggio sono comparse parole senza senso).