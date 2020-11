[math]x[/math]

[math]x-10[/math]

[math]\frac{x-10}{2}[/math]

[math]\frac{x}{4}[/math]

[math]\frac{x-10}{2}+\frac{x}{4}[/math]

[math]\frac{x-10}{2}+\frac{x}{4}=40[/math]

Ciao! In questi due esercizi bisogna impostare un'equazione che permetta di trovare il numero che ti serve..Numero1.. poniamo il numero da trovare comePrimo indizio "si sottrae 10 a un numero", diventa, infatti al numero stiamo sottraendo 10Poi dice "alla metà della differenza si aggiunge 4", la differenza che si intende è quella appena vista (x-10), dobbiamo considerare la metà, e poi aggiungere un quarto dello stesso mumero, quindi aggiungiamo, abbiamo quindi.. Tutto questo deve dare come risultato 40Ecco la tua equazione:Il secondo prova a farlo da solo.. Se proprio non riesci chiedi pure