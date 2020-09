Mi serve aiuto con questi 3 problemi di geometria:1.ABC è un triangolo isoscele di base AB e CH è l’altezza relativa alla base. Considera il punto F su CB tale che HB≅FB . Prolunga, esternamente al triangolo, i lati obliqui di CE≅AH e DC≅HB . Di che natura sono i triangoli DCE e HBF? Sono triangoli anche congruenti? Perché? Dimostra che, se ABC è equilatero, DE≅HF2.Dato il triangolo ABC, rettangolo in C, sia M il punto medio di AB. Da M traccia la parallela ad AC fino a incontrare in R il cateto BC e la parallela a BC fino a incontrare in S il cateto AC. Dimostra che AMS e MBR sono due triangoli rettangoli congruenti e che CSMR è un rettangolo.3.Dimostra che tracciando tutte le diagonali di un pentagono regolare si forma al suo interno un altro pentagono regolare.Grazie in anticipo