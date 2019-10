Ciao,vi chiedo se il ragionamento che faccio è corretto.MCD (12,...)=6Scompongo in fattori 12= 2^2*3 6= 2*3 quindi il numero mancante è 6MCD (4,20,...)=1 scompongo in fattori primi 4= 2^2 20=2^2*5 1=1non capisco come devo fare?????mcm (12,10,...)=180 scompongo in fattori primi 12=2^2*3 10=2*5180=2^2*3^2*5 numero mancante 45Grazie