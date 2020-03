1) Una macchina produce pezzi difettosi secondo la seguente distribuzione di probabilitàXi ( n° pezzi difettosi su 1000) Pi10 0,420 0,330 0,240 0,0550 0,05Determina il valor medio del n° di pezzi difettosi, la varianza e lo scarto quadratico medio. Commenta brevemente il risultato ottenuto.Calcola poi la probabilità che la macchina non produca più di 30 pezzi difettosi.2) Un'urna contiene 4 biglie nere e 6 verdi . Calcola la probabilità che estraendo due palline, con reinserimento della prima estratta, esse siano nere (evento A).Calcola poi la probabilità che abbiano colore uguale. Costruisci il modello probabilistico relativo ( l'evento considerato non è un evento semplice ma risulta essere...).3) Un giocatore scommette 30€ per riceverne 50€ se si verifica l'evento A descritto nell'esercizio 2). Determina la distribuzione di probabilità della variabile X: “vincita netta”, calcolane il valore medio, determina se tale gioco risulti vantaggioso.Quanto dovrebbe pagare affinchè il gioco sia equo?