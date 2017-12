In un parco giochi viene sistemato uno scivolo inclinato di 30^ E alto 2,00m, che ha un coefficiente di attrito dinamico kd =0,30.

a. Di che moto si muove un bambino avente una massa di 30.0kg che scende lungo lo scivolo?

b. Per questioni di sicurezza, la velocità con cui il bambino arriva a terra non può superare i 5 m/s; i limiti sono rispettati?