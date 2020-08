[math] x -> +\infty [/math]

[math] x > 0[/math]

[math] log(x+1)-log(x) = log( \frac{x+1}{x})=log(1+\frac{1}{x})[/math]

[math] x log(1+\frac{1}{x}) = log((1+\frac{1}{x})^x) [/math]

Ciao Kikko,te lo imposto in modo da darti una mano nel ragionamento in limiti dello stesso tipo.Intanto, visto chepossiamo supporre(per il teorema di permanenza del segno se non erro).Questa premessa serve per rendere legittima come operazione la seguente(oltre che l' esistenza del logaritmo). A questo punto l'argomento del limite diventae praticamente hai finito, a parte un piccolo accorgimento...L'importante è che hai capito il ragionamento. In generale quando hai un limite, prova a manipolare l'argomento o a vedere se riesci a trasformarlo in altro in modo da rapportarti ad altri limiti o a tirare conclusioni o... a risolverlo, punto!Una buona domenica a te.