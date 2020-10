[math] \sqrt{x+2}-\sqrt{x} < 2 [/math]

[math] \frac{\sqrt{x^2-1}-x-2}{x-2} \ge 0 [/math]

[math] \frac{\sqrt{x-1}-3}{2x-\sqrt{x}} \ge 0 [/math]

[math] \ge 0 [/math]

Guarda, a quest'ora ho più sonno che lucidità, quindi mi riservo di pensarci su - a meno che non passa qualche altro utente a rispondere (e in quel caso lo ringraziamo). Intanto però ti scrivo il testo con le formule, dimmi se è giusto.La n. 1 è questala n. 2 è questala n. 3 è questaIntanto, dunque, confermami che il testo che ho scritto è giusto (sull'ultima ho aggiunto, a occhio, ilche non avevi messo).Se poi sei curiosa di vedere come ho fatto a scrivere le formule puoi citare il mio messaggio e/o dare un'occhiata alle guide per scrivere in latex. È più semplice di quello che sembra e, se vuoi, ti do qualche dritta in un prossimo messaggio.