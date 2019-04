primo: il cubo è formato da sei facce laterali; la superfice totale sarà quindi 1764*6=10584

c'è qualcosa che non va... forse non ho cpito cosa chiede il problema



per il secondo: l'area di una faccia è 121,5/6=20,5. il lato è radice di 20,5 =4,5. il volume è il lato al cubo 4,5^3=91,125



per il terzo: stesso procedimento di prima; 1944/6=324; radice di 324=18; 18^3=5832

il volume del parallelepipedo è data da V=b*l*h, in questo caso V=9*24*h

visto che il volume deve essere 5832, scrivi 5832=9*24*h ---> h=27