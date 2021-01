la mia professoressa mi ha dato il compito di fare le isometrie di alcuni problemi, non riesco a farle di questi due:



1 due città A e B si trovano vicine a due autostrade. Si vogliono costruire due caselli autostradali, C1 e C2, in modo che la somma delle distanze della città A dal casello C1, del casello C1 dal casello C2 e del casello C2 dalla città B sia minima. Dove devono essere costruiti i caselli?



2 considera un biliardo rettangolare; due palle sono situate nei punti ai B indicati nel disegno. Si vuole colpire la palla situata in A in modo che colpisca la palla situata in B, non si può seguire il percorso diretto perchè fra le 2 palle ci sono i birilli. In quale direzione va colpita la palla?



qualcuno mi aiuta? grazie