Attenzione il sistema non è impossibile ma indeterminato, questo significa che ammette infinite soluzioni tante quanti sono i punti di una retta.

Se ricordi, in geometria analitica, nel caso di due rette coincidenti nel piano xy, il sistema ad esse associato è indeterminato,

Quando il sistema è impossibile significa che le rette non si incontrano ovvero sono parallele.

Vediamo quello che tu proponi

2x-z=0

x+y-z=0

3x+y-2z=

z=2x

z=x+y

3x+y=2z

z=2x

y=x

y=4x-3x che equivale ad y=x come la seconda equazione, quindi il sistema si riduce a:

y=x

z=2x

y ed z in funzione di x, i punti P di questa retta sono del tipo (x,x,2x)

Guarda il disegno qui https://www.geogebra.org/3d/xp9sftsh

