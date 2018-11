scusa la mia domanda, molto probabilmente ignorante, perdonami ma sto imparando da 0.. quindi tu è come se sostituissi la x con qualsiasi numero reale nel caso in cui la derivata sia R in R? ma una domanda mi sorge spontanea,s e il ragionamento è giusto tu puoi dire che x^2 + 1 abbia come immagine 1 e infinito perchè assegnando un qualsiasi valore alla x, partendo dal minimo ovvero 0 il minimo che otterresti sarebbe 1. è questo il ragionamento che porta a dire 1 e infinito? e poi nella seconda essendo biiettiva il suo valore quale sarebbe? y=R o y=inifnito? scusa per le troppe domande ma ne sto uscendo matto. poi ultima cosa come fai a sapere il tipo di grafico solo da questi dati generici?