CIAO A TUTTI… AVREI UN PROBLEMA SUI LIMITI E UNA DOMANDA...IL PRIMO ESERCIZIO è : DATA UNA FUNZIONE F(x)DEFINITA PER OGNI X INTERNO AD R,sapendo che 2<= f(x) <= x^2+2 (quindi f(x) compreso) determina il limite di f(x) per x che tende a x0.

la domanda invece è...

un esercizio mi chiede il limite di 1-ln(x)per x che tende a 1... ma il valore è 1 nel disegno,come faccio?se c'è il valore non è da considerare come limite giusto ?

grazie mille in anticipo a chi risponderà