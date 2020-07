1)Sia ABC un triangolo isoscele sulla base AB. Considera un punto P, interno al triangolo ABC, e tale che PÂB=PBA(angolo).Dimostra che:a. AP congruente PB;b. CP è la bisettrice dell'angolo ACB;c. detti D ed E due punti appartenenti rispettivamente a BC e AC tali che DC congruente EC, risulta EP congruente DP.2)Sia ABC un triangolo isoscele di base AB. Una retta parallela ad AB interseca i lati AC e BC del triangolo, rispettivamente, in P e Q. Traccia quindi la retta r passante per P e parallela a BC e la retta s passante per Q e parallela ad AC, indicando con R il punto di intersezione di r e s. Dimostra che:a. il triangolo PQC è isoscele; b. il triangolo PQR è isoscele; c. CR è bisettrice dell'angolo AC^B