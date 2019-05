Ciao! Qualcuno potrebbe gentilmente risolvere questo problema? grazie in anticipo

Un cilindro C è circoscritto a una sfera di raggio r.

a)Determina i due valori che può assumere l'altezza di un cono inscritto nella sfera e avente area di base pari alla metà di quella del cilindro circoscritto alla sfera.

b)Dimostra che il cilindro C',inscritto nella sfera e avente basi di area pari a quella del cono inscritto, è equilatero.

c)Determina il rapporto fra i volumi C e C'.