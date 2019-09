Ho 3 problemi :

1) tre segmenti AB CD ed EF sono tali che AB è congruente a 7/2 CD ed EF = 1/2CD. esprimi AB come multiplo di EF e determina le lunghezze di CD ed EF se la lunghezza di AB è 14 cm.

2) Disegna una poligonale aperta non intrecciata di 5 lati, sapendo che, di essi,il primo, il terzo e il quinto sono tra loro congruenti, mentre il secondo è multiplo del primo secondo 4 e il quarto è sottomultiplo del secondo lato secondo 2. Determina quale deve essere la lunghezza del primo lato affinché la somma dei lati sia 18 cm.

3) Gli angoli AÔB e CÔD hanno il vertice in comune e le loro bisettrici sono tali che l'una è il prolungamento dell' altra . Dimostra che BÔC= DÔA.

PER FAVORE POTETE AIUTARMI , GRAZIE MILLE A CHI LO FARÀ <3