Spero di essere ancora in tempo per risponderti!1- Calcoliamo con il teorema di Pitagora la distanza fra la corda più lunga e il centro della circonferenza d=√[6,5^2-(12,6/2)^2]=1,6 cmCalcoliamo la distanza dal centro della corda più corta:d=√[6,5^2-(10,4/2)^2]=3,9 cmla distanza fra le due corde è:3,9-1,6=2,3 cm2- In questo esercizio usiamo esattamente la stessa strategia di prima.Calcoliamo la distanza dal centro della corda più lunga:d=√[19,5^2-(36/2)^2]=7,5 cmAdesso la distanza dell'altra corda:d=√[19,5^2-(31,2/2)^2]=11,7 cmsapendo adesso che le corde sono opposte rispetto al centro la distanza fra le due corde diventa la somma delle distanze fra il centro e le corde stesse; quindi:11,7+7,5=19,2 cmPossiamo ora calcolare l'area del trapezio:A=(36+31,2)*19,2/2=645,12dopo ti riporto gli altri se non hai capito come fare. Se proprio non riesci dimmelo che magari ti faccio un disegno e ti spiego meglio.