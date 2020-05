Ciao, avrei bisogno di aiuto per il seguente esercizio di geometria analitica:Una rotonda stradale con il bordo interno di raggio 6m ha una fontana centrale e tre aiuole fiorite delimitate da archi di circonferenza anch’essi di raggio 6m. I punti A, B, C, D, E e F sono i vertici di un esagono regolare.a) Trova le coordinate di C e l’equazione della circonferenza a cui appartiene l’arco BC;b) Scrivi le coordinate dei centri delle circonferenze i cui archi delimitano le altre due aiuoleAllego l'immagine.Grazie in anticipo