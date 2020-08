[math]x[/math]

[math] \frac{8}{5} x [/math]

[math] \frac{8}{5}x - x = 21 [/math]

Ciao alisonycopita, hai postato questo problema nella sezione delle superiori, quindi immagino che conosci le equazioni Innanzitutto una nota. Hai scritto«la differenza di due lati consecutivi di un parallelogramma è 21 cm, è 8/5 dell altro»che ho interpretato come«la differenza di due lati consecutivi di un parallelogramma è 21 cmè 8/5 dell'altro»attenzione, non è una banalità (quindi aspetto conferma).In tal caso, puoi porreun lato el'altro lato per poi risolvere in base alla relazione che haiUna volta trovati i lati, hai il perimetro e anche l'area visto che hai l'altezza. Che ne dici?