Per vedere se una funzione è pari, bisogna sostituire nella formula il valore x il con -x; se il risultato è uguale alla formula di partenza la funzione è pari, se è uguale all'opposto della funzione di partenza è dispari, altrimenti non è né pari né dispari



y=x^2-x^3



Riscrivo con -x al posto di x



y=(-x)^2-(-x)^3=x^2+x^3



Abbiamo ottenuto due valori di y diversi, ciò significa che la funzione non è pari..



In generale vale che y=f(x) è pari se f(-x)=f(x), invece è dispari se f(-x)=-f(x)