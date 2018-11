Y= X^7 - x^3

Devo studiare simmetria, intersezionie sugli assi, segno

Ora la funzione è dispari

Per le intersezioni sugli a assi devo porre prima y=0 per trovare le x e poi x=0 pere trovare le y giusto? Se cosi' dovrebbero essere x=0 e X=+/-1 , mentre y=0.

IL segno + per -1<x<0 e per x>+1

TUtto giusto mi pare no?

Poi pero' i dubbi e cioè quella parte relativa alla simmetrica rispetto all'asse y e la simmetrica rispetto a x con x=-1 che vi allego

NOn capisco come si arriva a quello che vi ho marchiato in blu.

*************

Poi data questa funzione Y= 2x-3 mi dite come impostate per avere la simmetrica rispetto a y=2 e la simmetrica rispetto a x=3?

Vi ringrazio.