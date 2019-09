Ciaoper cortesia mi aiutate a trovare la formula inversa ?Conoscendo a,b e c , come ricavo x ?c = (sqrt(a+b*X)-75)/45;Per togliere le radice potrei elevare al quadratoc^2 = ((a+b*X)-75)/45;ma come estraggo quella X ?grazie , scusate se la domanda è banaleHo provato così, ma non son sicuroTento di isolare la x. Moltiplico per entrami per 451) c*45 = (sqrt(a+b*x)-75)Sommo entrami 752) c*45 + 75 = sqrt(a+b*x)Elevo al quadrato entrambi i membri per togliere la radice3) (c*45 + 75)^2 = a+b*xDivido entrambi i membri per (a+b)4) (c*45 + 75)^2/a+b = xOttengo xx = (c*45 + 75)^2/a+b