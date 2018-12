Un condensatore piano in aria ha capacità 50 mF. Le sue armature distano 4mm e tra esse si ha una tensione di 3 V. Nessuna batteria è collegata.

•Quanta energia è accumulata nel condensatore?

•Quale lavoro dobbiamo compiere per allontanare le sue armature a una distanza di 6mm?

•Come sono cambiate C, Q e ΔV dopo che abbiamo allontanato le armature?

Grazie mille a chi mi aiuterà