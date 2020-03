Partirei col rendere in forma esplicita anche la seconda equazione, che diventa dunque y=-2x+k. E' questo il nostro fascio improprio, dal momento che il coefficiente angolare non dipende da un parametro. La retta base di un fascio improprio è quella retta (facente parte del fascio) che passa per l'origine. Dunque la sua equazione è y=-2x.La retta comune ai due fasci deve per forza avere come m (coefficiente angolare) -2, se no non sarebbe comune al fascio di rette improprio.Dunque, andando a sostituire -2 alla m della prima equazione dataci, otteniamo y=-2x-6+4, da cui y=-2x-2.