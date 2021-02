FASCIO DI CIRCONFERENZECONCENTRICHEData l’equazione (1+k)(x^2+y^2)+3(1-k)x+(k-11)y=01) per quali valori di k si hanno circonferenze reali non degeneri?2) Si trovi l’equazione della circonferenza di raggio minimo e il relativo valore del parametro k3) Le equazioni delle circonferenze tangenti alla retta 3x+y=94) Le equazioni delle circonferenze che staccano sull’asse y un segmento lungo 5Qualcuno mi saprebbe aiutare per favore!!!