Assegnata la parabola con l'asse parallela all'asse y, determina l'equazione della parabola in modo che il suo vertice sia V(0;4) e che la sua retta tangente nel punto di ascissa 1 sia parallela alla retta di equazione y=-2x.



Allora, io ho risolto l'esercizio in questa maniera:

dall'equazione generica y=ax^2+bx+c

- Pongo l'ascissa del vertice uguale all'ascissa dell'equazione Xv = -b/2a = 0 e quindi che b=0

- Le coordinate del vertice devono appartenere alla parabola: OTTENGO c=4



Metto a sistema le due equazioni : OTTENGO y = ax^2+4





vado a calcolare la retta passante per il punto A(1;a+b+c) e parallela a y=-2x

e ottengo : y = -2x+2+a+b+c dove sostituendo i valori ottenuti : y = -2x +a +6



ponendo a sistema y = -2x+a+6 e y = ax^2 +4 ottengo ax^2 +(-2)x + (-2-a) = 0

Vado a porre il DELTA = 0 e ottengo : a = -1.

L'equazione della parabola risulta quindi essere y = -x^2 + 4



Penso sia fatto bene