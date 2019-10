Ciao a tutti. Sto cercando di capire lo svolgimento di un esercizio in cui ho un triangolo rettangolo del quale conosco la misura dei due cateti: A=3 e B=3*√3. Devo quindi trovare la misura dell'ipotenusa C, dell'angolo α (opposto al cateto A) e dell'angolo β (opposto al cateto B).Lo svolgimento dell'esercizio comincia con l'individuazione dell'angolo α nel seguente modo:A=B*tanα => tanα= A/B = 3/3√3 = 1/√3 => α= π/6Perchè α è uguale a pi greco /6? Come passo da 1/√3 a α= π/6, dato che secondo le tabelle l'angolo α è pari a π/6 quando tan = 3/√3?