[math] A = \frac{b \cdot h}{2} [/math]

Ciao,visto che non hai ancora risolto questi due problemi, provo a darti una mano a impostarli e capirne la logica. Un appunto: non mi importa della miglior risposta, quello che mi importa è che riesci a capire gli esercizi Es. 12L'area di un triangolo è di 234 cm^2 e l'altezza rispetto ad AB è di 9 cm^2.Devi calcolare il perimetro.Come fai?Intanto puoi ricavare AB dall'area (sai che, basta che torni "indietro" ).In seguito, quando conosci AB, puoi ricavare le due proiezioni con il metodo dei segmenti/unità frazionarie. Ricavate le proiezioni, sai che ogni triangolino formato da proiezione, altezza e lato obliquo è rettangolo e puoi usare Pitagora ...Es. 20Uno dei due triangoli è rettagolo isoscele (mezzo quadrato in pratica), l'altro è metà triangolo equilatero... immagina quante formule puoi usare...Per l'area? L'area del quadrilatero è la somma dell'area dei due triangoli...Che ne dici?