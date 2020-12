1) Dimostra per induzione la seguente uguaglianza, enunciando il principio che applichi

3+4+5+...+(n+1)=1/2(n^2+3n-4)



2)L'insieme delle controimmagini di 3 rispetto alla funzione f(x) = x^2-6x+5 (tutto fratto) x^2-1



A) formato da 2 elementi

B) formato da un elemento

C) formato da infiniti elementi

D) formato da vuoto



Potreste farli entro le 11:20/11:25 per favore grazie mille!