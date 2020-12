Dati i punti A(-2,1) e B(2,3), determina:b)il punto P, appartenente alla retta Ab, la cui ordinata è una unità in meno dell'ascissa.c)L'asse del segmento AB e il suo punto di intersezione C con l'asse xd) Il perimetro e l'area del triangolo ABCDati i punti: A(-3,2) e M (1/2,-3/2)determina:il punto B, tale che M sia il punto medio di ABc)l'equazione dell'asse di AB e il suo punto di intersezione C con l'asse xd)Il perimetro e l'area del triangolo ABC