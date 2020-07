Salve, avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere 2 problemi di geometria:1) In un triangolo ABC, rettangolo in A, i cateti AB e AC sono rispettivamente 30 cm e 16 cm. Preso sull'ipotenusa un punto D con BD = 12 cm, traccia la per- pendicolare all'ipotenusa stessa che incontra il cateto AB in E. Calcola area e perimetro del triangolo BED.2) In una circonferenza di centro O e raggio 20 cm due diametri AB e CD sono tra loro perpendicolari. Una corda AE, di 32 cm, interseca il diametro CD in F. Determina le lunghezze dei segmenti CF e FD in cui è diviso il diametro CD.Grazie!