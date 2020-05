Salve a tutti, ieri la mia insegnante ha spiegato le equazioni con seno e coseno ma purtroppo non ho potuto partecipare alla lezione.Arrivo subito al punto, dovrei fare questi esercizi 769 n. 404-407; 414; 417 (allego la foto). Qualcuno mi potrebbe spiegare il procedimento per risolverli? magari prendendone uno come esempio, sono tutti della stessa tipologia? Grazie di cuore a chi mi risponderà!