Ciao xNovaQueste equazioni non sono proprio semplicissime ma fattibili.Spero di poterti aiutare con lo svolgimento.Essendo entrambe di secondo grado ho usato il metodo dell'incognita ausiliaria, come da te suggerito, in questo modo l'equazione data si trasforma in un a classica equazione algebrica di secondo grado di più facile risoluzione.Poi si ritorna ai logaritmi per risalire infime alle soluzioni.Naturalmente non dimentichiamo mai di porre le C.E. per i logaritmi presenti, in quanto essi sono definiti solo quando l'argomento è positivo.Vedi qui la risoluzione delle equazioni logaritmiche Se hai dubbi chiedi.^_^