Ciao a tutti, scusate potreste darmi una mano nello svolgimento di questi due esercizi 1) Per quali valori di a l'equazione rad(2x+a)=x ammette due soluzioni distinte? Risposta: -1 < a ≤ 0. N.B. (2X+a) è tutto sotto radice quadrata.2) Per quali a ∈ R l'equazione rad(2x^2+x-a^2+a+1)=x+1 ha due soluzioni distinte? Risposta: -1≤a≤2, con a diverso da 1/2. N.B. (2x^2+x-a^2+a+1) è tutto sotto radice quadrata.Grazie mille in anticipo!