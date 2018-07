Ciao di nuovo

Allora, partiamo da radq(1/2).

Come sai la radice di una frazione è la frazione delle radici di numeratore e denominatore, quindi otterremo radq(1)/radq(2).

Ma poichè la radice di 1 è 1 otterremo: 1/radq(2).

Ora devi razionare il denominatore:

Moltiplica per radq(2) sia numeratore che denominatore:

1radq(2)/radq(2)radq(2)

Qualunque termine moltiplicato per 1 rimane invariato e il prodotto di que radici quadrate identiche è il radicando, quindi ottieni:

radq(2)/2

Spero che ora ti sia più chiaro il ragionamento dietro a questa "trasformazione".

Saluti.